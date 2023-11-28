الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعم الأشقاء.. شاب مصرى يقدم دروسًا مجانية لطلاب فلسطين على الإنترنت

تامر أنور صاحب مشروع
تامر أنور صاحب مشروع مدرسة أونلاين

تحدث  تامر أنور، صاحب مشروع "مدرسة أونلاين"، عن فكرة المدرسة التي يقدم خلالها دروسًا مجانية لطلاب فلسطين في كافة السنوات التعليمية.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "ًصباح الورد"، المذاع على قناة "تن" اليوم الثلاثاء، إنه في ظل الظروف التي عاشها الشعب الفلسطيني بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، كان لابد أن كل شخص منا يعرف ما يقدمه للأشقاء الفلسطينيين، وكيف يدعمهم عن طريق الأشياء التي يجيدها، سواء بالدعاء أو التبرع، ومن هنا كانت فكرة المدرسة الأونلاين لهم لأننا متخصصون في هذا المجال ولدينا بالفعل مدرسة أونلاين.

تقديم المنهج الفلسطيني 

وتابع: قررنا أن نوفر مصادر للفلسطينيين من المدرسة، ووصلنا إلى المنهج الفلسطيني عبر الإنترنت، وأخذنا نسخة ديجيتال منه، وبدأنا بحملة نطلب عددا كبيرا من المتطوعين للمشاركة في مشروع المدرسة لتعليم الأشقاء الفلسطينيين، ووصلنا إلى المتطوعين لنكون فريقا مكونا من 500 متطوع لشرح المنهج الفلسطيني، ومن ثم قمنا بتدشين منصة إلكترونية لعرض المنهج الفلطسيني بالكامل من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، على أمل أنه بعد الحرب نكون جاهزين لتعليم الطلاب الفلسطينيين.

مدرسة أونلاين الفلسطينيون دروسا مجانية السنوات التعليمية الشعب الفلسطيني

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