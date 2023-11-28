متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الناس تتخيل أن العنف هو الإيذاء الجسدي المباشر والضرب، لكن ليس كذلك فقط، فالعنف المبني على النوع الاجتماعي ونعني به "المرأة" هو أي فعل ضار ضد إرادة الشخص بسبب الفروق بين الجنسين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" اليوم ، أن هذا العنف يشمل الضرب والتهديد والتحرش والزواج المبكر والاستغلال، مؤكدا بذلك أن هناك أنواعا كثيرة للعنف ضد المرأة يتم ممارسته دون أن يكون فقط هو الاعتداء البدني.

أنواع العنف ضد المرأة

ولفت إلى أن التحرش اللفظي والإجبار على الزواج سواء في سن الزواج أو الزواج المبكر، نوع من أنواع العنف ضد المرأة.

وتابع: “أطلقنا حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في 21 محافظة، والهدف منها ليس فقط رفع الوعي لدى المجتمع، ولكن أيضا تدريب ما يقرب من 345 من العاملين داخل القطاع الصحي وتجديد 18 عيادة تخصصية في كافة المحافظات ليكون هناك من يستطيع نقل الرسائل والتعامل مع المرأة المعنفة بشكل يحقق الدعم النفسي وعدم تكرار مثل هذه التصرفات”.