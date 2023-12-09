"لعبة هايك".. قصة للأطفال لـ محمد مندور في معرض الكتاب 2024

صدر حديثا عن دار حابي للنشر والتوزيع، قصة جديدة للأطفال تحت عنوان "لعبة هايك" للكاتب محمد مندور، وتعرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقبلة، وتمت الطباعة برعاية بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر.

أحداث "لعبة هايك"

تدور أحداث القصة حول طفل من أطفال المهجر الأرمني، يتمنى العودة ورؤية بلاد أجداده، رسم "هايك" من حكايات والديه وجدته صورا لبلاده، وتدور الأحداث خلال رحلات يقوم بها "هايك" بصحبة لعبته السحرية التي تنقله في لحظات نحو المعالم السياحية والثقافية والطبيعية داخل أرمينيا، وتتوالى الأحداث في رحلات هايك، لتصحب القراء بين وادي الزهور وديليجان ويريفان وجبال وكنائس أرمينيا، لتعرف الأطفال بالثقافة الأرمينية.

وتتناول القصة في واحدة من رحلات هايك داخل أرمينيا نموذج للتسامح الديني والمحبة التي دفعت الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة وعضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات إلى التبرع لترميم كنيسة قديمة في أرمينيا، وتحولت بعدها إلى مزار سياحي قائم إلى اليوم، وهي واقعة حقيقية عززت من العلاقات الثقافية بين إمارة الشارقة وأرمينيا.

يقول مؤلف القصة محمد مندور، إن هذا الموقف حقيقي بالفعل وقد أوردته ضمن سياق القصة لكي تصل رسالة التسامح والمحبة للقراء، فما فعله سمو حاكم الشارقة نموذج للتسامح بين المسلمين والمسيحيين، وهي قصة مسجلة أمام كنيسة ديليجان، باللغات الانجليزية والعربية والأرمنية.

ويضيف أن رحلة هايك في بلاد أجداده تمثل حلم كل طفل من أطفال المهجر من مختلف الجنسيات.. الكل يحلم بالعودة.. فطعم الأوطان لا يضاهيها العيش في الخارج مهما كانت حلاوته.

محمد مندور

يذكر أن محمد مندور صدر له كتاب "حكاية عملات مصر والسودان" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2014، وكتاب "ديانة القاهرة" عن دار المعارف 2016، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر" عن دار بتانة 2017، كما شغل منصب المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة والمتحدث الرسمي بين عامي 2015 و2016، كما تم تعيينه عضوا بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وعضوا بلجنة تحكيم جائزة المبادرات الشبابية الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال أعوام 2016 و2017، وعضو بعدد من اللجان الفنية والعلمية لعدة مؤتمرات ثقافية.