معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. اعرف الموعد

تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض للدورة الخامسة والخمسين، لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وحددت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة للكتاب 2024، موعد انطلاقه، ليكون يوم الخميس الموافق 25 يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 6 فبراير لعام 2024، ويستمر العمل في معرض الكتاب من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ضيف شرف وشخصيات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024 والتي تحمل رقم 55 من دورات معرض القاهرة للكتاب، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

جناح لدور النشر الجديدة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 55

كانت قد قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الماضي، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

وفي نوفمبر الماضي؛ قررت اللجنة استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط، بأن تخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب جناحا تبلغ مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخط عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.