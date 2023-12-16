موعد معرض الكتاب 2024.. وكيفية حجز تذاكر الدخول إلكترونيا

على قدم وساق بدأت التجهيزات لإقامة موعد معرض الكتاب 2024 بدورته الخامسة والخمسين لعام 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، خاصة بعد أن وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة للمعرض، والمقرر انعقاده في يناير المقبل، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.

موعد معرض الكتاب 2024 في نسخته الـ 55

تحدد موعد معرض الكتاب 2024 ليكون خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس؛ بناء على اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين.

ومن المقرر أن يستمر العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

كيفية حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 إلكترونيا

يمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط https://cairobookfair.gebo.gov.eg/ وفق الخطوات التالية:

اختيار أيقونة شراء تذكرة.

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.

إدخال رقم تليفونك المحمول.

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

جناح لدور النشر الجديدة فى معرض الكتاب 2024

في نوفمبر الماضي؛ قررت اللجنة الاستشارية العليا المسؤولة عن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط، بأن تخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب جناحا تبلغ مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخط عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.

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