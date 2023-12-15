الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية في مصر والمنطقة التي ينتظرها المصريون والعرب كل عام، ويعتبر حدثًا ضخمًا يجذب ملايين الزوار سنويًا الهدف الذي نجح في تحقيقه المعرض لأكثر من خمس قرون هو تعزيز التبادل الثقافي بين الزوار وإعادة الاهتمام بالثقافة كحركة توعوية وتنموية.

غالبًا ما يحضر العديد من الأدباء والمفكرين في المعارض الكبيرة، مما يساهم في كسر جميع الحواجز التي تفصل بين الدول والثقافات المختلفة.

موعد الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 

ويتساءل العديد من الشباب في مختلف المحافظات عن موعد افتتاح المعرض الدولي للكتاب وقد أعلنت وزارة الثقافة أنه سيتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الخامسة والخمسين هذا العام، وذلك في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

سيكون مواعيد العمل للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

شخصية العام في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 

 

خلال أيام.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الدورة الـ55

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وتم اختيار شخصية المعرض لهذا العام عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، بينما تم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني ليكون  شخصية المعرض للأطفال.

 شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55 إلكترونيًا

وقد أتاحت وزارة الثقافة المصرية من الدورة الماضية حجز تذاكر دخول المعرض وحضور فعالياته إلكترونيًا بدلًا من التزاحم على شباك التذاكر، إذ يحضر المعرض كل يوم عشرات الألاف من المواطنين والشباب المصريين والأجانب يمكنك شراء تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عن طريق  اتباع بعض الخطوات السهلة وهي كالتالي: 

 خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

  1. زيارة موقع المعرض من خلال هذا الرابط
  2. الضغط على أيقونة شراء التذاكر.
  3. يمكنك اختيار شراء التذكرة دون الحاجة إلى إنشاء حساب على الموقع.
  4. بعد إدخال رقم هاتفك المحمول، يمكنك تحديد عدد التذاكر التي ترغب في شرائها، حيث يبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.
  5. بعد ذلك، يمكنك اختيار وسيلة الدفع المفضلة لديك مثل بطاقة الائتمان أو كارت ميزة أو الدفع الإلكتروني.
  6. ستحتاج إلى الضغط على زر الدفع لإتمام عملية شراء تذاكر معرض الكتاب.

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موعد معرض الكتاب 2024 وخطوات حجز تذاكر حضور المعرض

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