الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال أيام.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الدورة الـ55

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي

أيام قليلة تفصلنا عن بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يترقبه عشاق ومحبي الثقافة في مصر والعالم العربي، ويكثر التساؤل عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، حيث من المقرر انطلاق الدورة الـ55 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من يوم 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وستحل النرويج ضيف شرف بتلك الدورة.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الدورة الـ55

ويستعرض « الدستور» في هذا التقرير كافة التفاصيل عن  معرض القاهرة الدولي.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت رئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بكافة المؤلفين ودور النشر، بالدورة الخامسة والخمسين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 10 ديسمبر إلى يوم 10 يناير القادم، في مركز المعلومات في مقر الهيئة.

وسيتم انطلاق الدورة الـ 55 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورة العام 2024، بداية من 24 يناير القادم وإلى يوم 6 فبراير 2024.

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واختارت اللجنة الاستشارية العليا، لعالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، بصفته صاحب موسوعة “مصر القديمة”، لكي يكون شخصية الدورة "الخامسة والخمسين" للمعرض.

كما اختارت أيضا الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، والذي قد رحل عن عالمنا من قبل أيام، شخصية بمعرض الأطفال، وستحل دولة النرويج ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بنسخته الخامسة والخمسين.

شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

اختارت اللجنة الاستشارية العليا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا الشعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» خلال الدورة الخامسة والخمسين للمعرض، لكي يؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم إلى يومنا هذا.

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وتخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجود الجهة المنظمة للمعرض، لجناح مساحته حوالي 45 مترًا لدور النشر الجديدة والتي لم يتخط عدد إصداراتها حوالي الـ50 عنوانًا، وذلك سيكون بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو في دور النشر التي لم سينطبق عليها باقي شروط المشاركة بالمعرض في جناح مستقل، ويأتي ذلك من أجل دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة كافة الناشرين للاستمرار بمسيرتهم القومية.

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