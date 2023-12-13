الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة توافق على التعاقد لتنفيذ تجهيزات الدورة الـ55 من معرض الكتاب

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد الهيئة العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024.

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ومن المقرر انعقاد الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.

قرارات مجلس الوزراء 

كما شهد الاجتماع الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من أسهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم إيمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

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وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء، سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين. 

تدوير القمامة وتحويل المخلفات 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فدانًا تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية، خاصة ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة ؛ لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، إنشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فدانًا منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات، بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة.

كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وإنشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.

مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب

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