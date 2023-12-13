"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الأوسمة والأنواط المدنية وإنشاء وسام "البنَّاء العظيم"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من أسهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم إيمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

الأوسمة والأنواط المدنية

وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فدانًا تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

تدوير القمامة وتحويل المخلفات

وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، إنشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فدانًا منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات، بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة.

كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وإنشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.

وتطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى انتخابات الرئاسة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، التحية للمرأة المصرية وكبار السن وذوي الهمم لمشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية.