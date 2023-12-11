الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية دليل على وعى المواطنين بالتحديات

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية يعد خير دليل على وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة حاليًا، حسب قناة "إكسترا نيوز".

كما وجه مدبولي خلال ترؤسه غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشكر لوسائل الإعلام المختلفة التي تقدم صورة واقعية لما يحدث من إقبال كبير على اللجان الانتخابية المختلفة.

رئيس الوزراء يشدد على أهمية تقديم التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري

وشدد على أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة، وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات بسهولة ويسر.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، هم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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