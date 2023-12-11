“إكسترا نيوز”: استمرار توافد الناخبين بكثافة على مراكز الاقتراع خلال الفترة المسائية

يستمر توافد الناخبين بكثافة على مراكز الاقتراع في الفترة المسائية؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بعد انتهاء ساعة الراحة، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

رئيس الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية 2024 فاقت أي استحقاقات انتخابية قبلها

وكان أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية 2024 فاقت أي استحقاقات انتخابية قبلها، مشيرًا إلى أن أعداد الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024 كبيرة على مدار يومين، وما زال أمامنا اليوم الثالث غدًا.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، هم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.