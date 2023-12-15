تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ، واحد من أبرز وأهم الفعاليات الثقافية التي ينتظرها عموم المصريين وجمهور القراء والمثقفين في العالم العربي، ونعرض في التقرير التالي تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55 هذا العام، والذي يصنف أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أعلن مجلس الوزراء، أمس، سيكون موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 خلال الفترة من 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض.

شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب2024

وأعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 منذ بضعة أشهر اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.

مشاركون في معرض الكتاب 2024

ويشارك في المعرض أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح معرض القاهرة الدولي للكتاب الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

الحصول على تذكرة المعرض

ويمكن للراغبين في الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب الحصول على تذاكر المعرض من خلال موقع المعرض المباشر من الربط التالي: https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

اختيار أيقونة شراء تذكرة.

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.

إدخال رقم تليفونك المحمول.

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شراءه (سعر تذكرة المعرض 5 جنيهات).

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

ضيف الشرف

يذكر أن وزارة الثقافة أعلنت في ختام معرض القاهرة الماضي، اختيار دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في نسخته الـ55.

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