الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ، واحد من أبرز وأهم الفعاليات الثقافية التي ينتظرها عموم المصريين وجمهور القراء والمثقفين  في العالم العربي، ونعرض في التقرير التالي تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55 هذا العام، والذي يصنف أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أعلن مجلس الوزراء، أمس، سيكون موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 خلال الفترة من 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض.

txt

خلال أيام.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الدورة الـ55

شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب2024

وأعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 منذ بضعة أشهر اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.

مشاركون في معرض الكتاب 2024 

ويشارك في المعرض أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح معرض القاهرة الدولي للكتاب الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

الحصول على تذكرة المعرض 

ويمكن للراغبين في الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب الحصول على تذاكر المعرض من خلال موقع المعرض المباشر من الربط التالي: https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

  • اختيار أيقونة  شراء تذكرة.
  • اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.
  • إدخال رقم تليفونك المحمول.
  • تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شراءه (سعر تذكرة المعرض 5 جنيهات).
  • الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

ضيف الشرف 

يذكر أن وزارة الثقافة أعلنت في ختام معرض القاهرة الماضي، اختيار دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في نسخته الـ55.

اقرأ أيضًا

طلاب فنون جميلة بالأقصر يشاركون فى فعاليات معرض "مصر قد الدنيا"

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الفعاليات الثقافية موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب2024 مشاركون في معرض الكتاب 2024 كيف تحصل على تذكرة المعرض

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-12-2023 والقنوات الناقلة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

عيار 21 يواصل الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2023 فى مصر

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 15-12-2023

"نداءات القرآن للرسول".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 15 ديسمبر 2023

عاجل.. الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميدانى بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة