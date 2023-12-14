طلاب فنون جميلة بالأقصر يشاركون فى فعاليات معرض "مصر قد الدنيا"

شارك وفد من طلاب كلية الفنون الجميلة بـ جامعة الأقصر، في فعاليات معرض "مصر قد الدنيا" بقصر الفنون بدار الأوبرا؛ تلبية لدعوة الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

ضمّ المعرض أعمالا فنية للعديد من الفنانين التشكيليين بمصر، لأجيال مختلفة؛ لرصد وتسجيل مصر الجديدة.

وتولى د.عبدالرحيم حاكم، مدرس التصوير بالكلية، مشرف الوفد؛ شرح بعض اللوحات الفنية للطلاب، وحث الطلاب على المشاركة؛ مؤكدًا أن هذه المعارض الفنية تتيح أمام الطلاب، معرفة أسلوب كل فنان من الفنانين المشاركين؛ لرؤية الحركة الفنية التشكيلية وتنوعها في مصر.

على هامش الفعاليات، زار طلاب الجامعة، متحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية.