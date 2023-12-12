الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية| سيدات الأقصر يتوافدون على لجان التصويت (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الدستور"، عن توافد حشود غفيرة من السيدات فى إحدى لجان محافظة الأقصر، قبل غلق لجان الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، بساعات قليلة فى يومها الثالث والأخير.

ويظهر الفيديو، أن طابع ربات المنزل بالأقصر، هو الغالب على المشهد، حيث يحمل بعضهن طفله، بينما يتحرك الجميع فى سرب واحد تجاه لجنة الانتخاب.

كما يرافق سيدات الأقصر، فتيات من متطوعي حياة كريمة، لمعاونتهم فى إجراء عملية التصويت بسهولة ويسر، وعدم تعرضهم لأي إحراج، خاصة وأن السيدات هناك يرتبطن بعادات وتقاليد خاصة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

13 ديسمبر موعد انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

 وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت.

استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من واجب الانتخاب

 ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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