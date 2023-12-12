زحام أمام اللجان.. مشاهد سكندرانية قبل غلق صناديق الاقتراع (فيديو)

كشف فيديو حصلت عليه “الدستور” توافد أعداد كبيرة من المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية لـمصر 2024 فى منطقة محرم بك بالاسكندرية، قبل غلق لجان الانتخاب في يومها الأخير بساعات قليلة.

وأكد الفيديو حرص مواطني الاسكندرية على المشاركة الانتخابية لاختيار رئيس لمصر 2024، رغم التقلبات الجوية، إلا أن المشهد يقول أن مواطني الاسكندرية مشاركون بقوة كغيرهم من المصريين، فى اتمام الاستحقاق الدستور بانتخاب رئيس لمصر 2024، بالشكل الذي يليق بوجه مصر الجمهورية الجديدة.

ضم الفيديو مشهدا لعجوز سبعيني يحمل علم مصر ويرقص أمام تجمع للسيدات، تعبيرا عن الفرحة بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، والجميع يصفق له ويتفاعل معه، تعبيرا عن المشاركة فى الفرح.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.