الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

جريدة الدستور

على مدار ثلاثة أيام مضت، كان هناك إقبال واحتشاد من قبل المصريين على مقار اللجان الانتخابية من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري، على جميع الفئات من كبار السن وشباب وأطفال ورجال ونساء، إلا أن المعمرين كان حضورهم لافتًا للنظر لإصرارهم على الحضور والمشاركة في الواجب الوطني، من أجل رسم خارطة الطريق للأجيال القادمة، وتأمين مستقبلهم واستكمال خارطة الطريق والتنمية مع الرئيس المنتخب.

الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار الزحام على لجان الجمالية قبيل غلق أبواب الاقتراع بساعات

في الجمالية، كان هناك ظهور خاص لمعمرة حفر الزمن خطوطه على وجهها تبلغ من العمر 95 عامًا، أصرت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والاحتفال بالعُرس الديمقراطي داخل مقر لجنتها الانتخابية في مدرسة الحسين.

وفي المنوفية كان هناك ظهور لواحدة من أكبر المعمرين في المحافظة التي اقتربت من الـ90 عامًا من عمرها، ورغم التعب والوهن إلا أنها كان لديها إصرار على المشاركة الانتخابية والإدلاء بصوتها.

وخلال الدقائق الأخيرة من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، أدلت معمرة تبلغ من العمر 95 عامًا، بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، بل حثت الشباب والمواطنين على النزول والمشاركة.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

txt

"الحاجة عريفة": شاركت في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسي (فيديو)

txt

محمد ناجى جدو ورئيس اتحاد الملاكمة يشاركان فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

في حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟