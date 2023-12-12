الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

على مدار ثلاثة أيام مضت، كان هناك إقبال واحتشاد من قبل المصريين على مقار اللجان الانتخابية من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري، على جميع الفئات من كبار السن وشباب وأطفال ورجال ونساء، إلا أن المعمرين كان حضورهم لافتًا للنظر لإصرارهم على الحضور والمشاركة في الواجب الوطني، من أجل رسم خارطة الطريق للأجيال القادمة، وتأمين مستقبلهم واستكمال خارطة الطريق والتنمية مع الرئيس المنتخب.

في الجمالية، كان هناك ظهور خاص لمعمرة حفر الزمن خطوطه على وجهها تبلغ من العمر 95 عامًا، أصرت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والاحتفال بالعُرس الديمقراطي داخل مقر لجنتها الانتخابية في مدرسة الحسين.

وفي المنوفية كان هناك ظهور لواحدة من أكبر المعمرين في المحافظة التي اقتربت من الـ90 عامًا من عمرها، ورغم التعب والوهن إلا أنها كان لديها إصرار على المشاركة الانتخابية والإدلاء بصوتها.

وخلال الدقائق الأخيرة من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، أدلت معمرة تبلغ من العمر 95 عامًا، بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، بل حثت الشباب والمواطنين على النزول والمشاركة.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.