الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد ناجى جدو ورئيس اتحاد الملاكمة يشاركان فى الانتخابات الرئاسية

محمد ناجي جدو
محمد ناجي جدو

حرص محمد ناجي جدو لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة، كما قام محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة بالإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنته الانتخابية بالبساتين في القاهرة.

عبد العزيز غنيم

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

ومن المقرر في ختام اليوم “ الثلاثاء ” أن تبدأ لجان الاقتراع الفرعية في إجراء عمليات فرز بطاقات التصويت، في حين ستقوم اللجان المستمرة في العمل بإجراء حصر بأعداد وأسماء كل من تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساءً في جمعية الانتخاب (نطاق المقر الانتخابي) بكل لجنة؛ لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم جميعًا، ثم البدء في أعمال الفرز عقب انتهاء التصويت بها.

وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي في ختام أعمال فرز أصوات الناخبين على مدى الأيام الثلاثة للاقتراع، وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها.

ووفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، تُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هى الأحد، والإثنين، والثلاثاء (10 و11 و12) ديسمبر الجاري، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين، هم كل من: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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