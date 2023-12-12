الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الحاجة عريفة": شاركت في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسي (فيديو)

الحاجة عريفة
الحاجة عريفة

حرصت الحاجة "عريفة محمد مهدي"، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال اليوم الثالث من التصويت، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة (الحاج أحمد هويدي الابتدائية) برئاسة المستشار علاء خطاب، التابعة للجنة العامة رقم (14)، ومقرها مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة. 

وأعربت الحاجة عريفة، عن فرحتها بهذا العُرس الديمقراطي الكبير الذي تشهده مصر خلال هذه الأيام، مؤكدة أنه على الرغم من بُعد المسافة بين محل سكنها ومقر اللجنة، إلا أنها حرصت على الذهب إلى لجنة الاقتراع والإدلاء بصوتها، من أجل رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعت الحاجة عريفة، جميع المصريين إلى الذهاب للجان الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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