خلال أيام قليلة.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

بدء العد التنازلي عن بدء فاعليات معرض الكتاب، ويكثر التساؤل عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عبر جوجل، فهي واحدا من أهم الفعاليات السنوية ليس فقط بأجندة وزارة الثقافة، وإنما كذلك على أجندة اهتمامات القراء، فإنه حدث تاريخي ممتدد بمدار ما سيزيد على نصف قرن.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد مهرجان القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، والذي يكون من المفترض أنه سيضم أحدث الإصدارات المصرية والإصدارات العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة، كما سيعد المعرض سوقا للناشر المصري والعربي للترويج للكتاب.

موعد معرض الكتاب 2024

وقبل إعلان موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 بشهور طويلة،س تواصل وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة للكتاب الاستعدادات وذلك لإقامة الحدث الثقافي الأبرز بمصر، وكانت اللجنة العليا للمعرض الكتاب قد أعلنت منذ بضعة أشهر اختيار بعالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما أن اختارت الكاتب يعقوب الشاروني، هو رائد الكتابة للأطفال شخصية لمعرض كتاب الطفل.

طبقا لما أعلنه مجلس الوزراء، سوف يكون موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في الفترة من يوم 24 يناير ويستمر حتى يوم 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

ووافقت الحكومة المصرية على التعاقد مع أرض المعرض وذلك استعدادا لتنفيذ التجهيزات المطلوبة للدورة المرتقبة لكي تخرج بالصورة اللائقة وتكون بمكانة مصر الثقافية على الساحتين العربية والدولية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ومن جانبها سوف تكثف الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، جهودها فيما يخص طباعة الإصدارات المشاركة في المعرض من مختلف سلاسل النشر، هذا إلى جانب الإصدارات الخاصة التي تأتي تضمن الاحتفاء بالدكتور سليم حسن والكاتب يعقوب الشاروني، فضلا عن إعادة طباعة كتب الدكتور طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرها.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت في ختام معرض القاهرة الماضي، اختيار دولة النرويج ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024،وذلك في نسخته الـ55.