الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال أيام قليلة.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

بدء العد التنازلي عن بدء فاعليات معرض الكتاب، ويكثر التساؤل عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عبر جوجل، فهي واحدا من أهم الفعاليات السنوية ليس فقط بأجندة وزارة الثقافة، وإنما كذلك على أجندة اهتمامات القراء، فإنه حدث تاريخي ممتدد بمدار ما سيزيد على نصف قرن.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد مهرجان القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، والذي يكون من المفترض أنه سيضم أحدث الإصدارات المصرية والإصدارات العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة، كما سيعد المعرض سوقا للناشر المصري والعربي للترويج للكتاب.

موعد معرض الكتاب 2024

وقبل إعلان موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 بشهور طويلة،س تواصل وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة للكتاب الاستعدادات وذلك لإقامة الحدث الثقافي الأبرز بمصر، وكانت اللجنة العليا للمعرض الكتاب قد أعلنت منذ بضعة أشهر اختيار بعالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما أن اختارت الكاتب يعقوب الشاروني، هو رائد الكتابة للأطفال شخصية لمعرض كتاب الطفل.

طبقا لما أعلنه مجلس الوزراء، سوف يكون موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في الفترة من يوم 24 يناير ويستمر حتى يوم 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

ووافقت الحكومة المصرية على التعاقد مع أرض المعرض وذلك استعدادا لتنفيذ التجهيزات المطلوبة للدورة المرتقبة لكي تخرج بالصورة اللائقة وتكون بمكانة مصر الثقافية على الساحتين العربية والدولية.

موعد معرض الكتاب 2024 وخطوات حجز تذاكر حضور المعرض

"الكيلاني" توجه بطباعة الأعمال الفائزة بمسابقة "المواهب الأدبية للشباب" وإتاحتها لجمهور معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

ومن جانبها سوف تكثف الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، جهودها فيما يخص طباعة الإصدارات المشاركة في المعرض من مختلف سلاسل النشر، هذا إلى جانب الإصدارات الخاصة التي تأتي تضمن الاحتفاء بالدكتور سليم حسن والكاتب يعقوب الشاروني، فضلا عن إعادة طباعة كتب الدكتور طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرها.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت في ختام معرض القاهرة الماضي، اختيار دولة النرويج ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024،وذلك  في نسخته الـ55.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي للكتاب 2024 معرض القاهرة معرض الكتاب 2024

مواد متعلقة

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

الحكومة توافق على التعاقد لتنفيذ تجهيزات الدورة الـ55 من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة اتحاد جدة

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

وعود الخطيب للاعبى الأهلى فى حال الفوز على اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

تقرير بريطانى: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأى محاولة أمريكية لوقف الحرب فى غزة

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا