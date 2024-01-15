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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مخاطر طمس الهوية التاريخية للقدس وغزة".. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة الإثنين المقبل

ندوة عن مخاطر طمس
ندوة عن مخاطر طمس الهوية التاريخية للقدس

تنظم لجنة التاريخ والآثار بـ المجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان: "مخاطر طمس الهوية التاريخية للقدس وغزة بين تدمير الحجر وتهجير البشر"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد السيد محمد عبد الغنى، مقرر اللجنة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مسا يوم الاثنين22 يناير 2024.

ندوة “مخاطر طمس الهوية التاريخية للقدس وغزة”

وتقم الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويتحدث في الندوة الدكتور محمد السيد محمد عبد الغني، أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد الكحلاوي، الأستاذ  بكلية الآثار، جامعة القاهرة.

وشهد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، أمسية شعرية بعنوان: "فلسطين فى عيون الشعراء العرب"، وقد ونظمتها لجنة الشعر بحضور مقررها الدكتور يوسف نوفل، وذلك مساء أمس الأحد، وأدار الأمسية الشاعر أحمد عنتر مصطفى؛ عضو لجنة الشعر، وشارك فيها كوكبة من الشعراء.

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وشارك بالأمسية كل من ابتسام أبو سعدة (فلسطين)، وجبر بعدانى (اليمن)، وجمال الكنانى (العراق)، وعباس شكر (العراق)، وعبد القادر الحصنى (سوريا)، عذاب الركابى (العراق)، وعماد نصار (الأردن)، وفتيحة عبد الرحمن (الجزائر)، ومحمود مفلح (فلسطين)، ناهدة شبيب (سوريا)، نداء عادل (العراق).

وقد الأمسية، بأبياتٍ ألقتها الشاعرة الفلسطينية ابتسام أبو سعدة من أشعارها، والتى تقول فى قصيدتها بعنوان: (مُوصَدٌ.. دَرْبُ العَوْدَة)، عقب ذلك جاءت مشاركة الشاعرة الجزائرية فتيحة عبد الرحمن، التى تقول فى قصيدتها بعنوان: (هنا الشام)، فيما ألقى الشاعر السورى عبد القادر الحصنى من أشعاره، من خلال قصيدته بعنوان: (طائر البراق).

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أقرت التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة بعد تقديمها من قبل الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة

تضم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة: الإعلامي جمال الشاعر مقررًا للجنة وعضوية "أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي، أشرف جلال حسن محمد، أشرف مفيد فضيل فواز، إيهاب محمد حفني عبدالحميد، د. حسن عماد عبدالمنعم مكاوي، خالد محمد مرسى مراد، راندا محمود رزق فاخر، د.على عطا على الجدامي، د.عمرو ممدوح فؤاد الليثي، د.منى محمد سعيد الحديدي، نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، ورئيس تحرير جريدة أخبار الأدب".

التاريخ للقدس غزة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الأعلي للثقافة

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