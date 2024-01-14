الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"معرض الكتاب نموذجًا".. مائدة مستديرة للجنة الإعلام بـ"الأعلى للثقافة"

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تقيم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلي للثقافة، برئاسة مقرر اللجنة الإعلامي د.جمال الشاعر مائدة مستديرة بعنوان "الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية.. معرض الكتاب نموذجا"، وذلك في الخامسة مساء الأربعاء بقاعة المجلس، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. 

المشاركون في المائدة المستديرة

يدير المائدة د.جمال الشاعر الإعلامى والشاعر ومقرر اللجنة، ويشارك فيها  كل من د.أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو بسيوني  رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،  د. رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى أكاديمية الفنون،  د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية،  د. وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خالد مرسي رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون عضو اللجنة،  إيهاب حفني مدير البرامج بقناة النيل الثقافية عضو اللجنة، أنس الوجود رضوان الكاتبة والإعلامية عضو اللجنة ، د. حسام الضمراني الكاتب الصحفى عضو اللجنة.

اعتمدت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة بعد تقديمها من قبل الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة

تضم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة: الإعلامي جمال الشاعر مقررًا للجنة وعضوية "أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي، أشرف جلال حسن محمد، أشرف مفيد فضيل فواز، إيهاب محمد حفني عبدالحميد، د. حسن عماد عبدالمنعم مكاوي، خالد محمد مرسى مراد، راندا محمود رزق فاخر، د.على عطا على الجدامي، د.عمرو ممدوح فؤاد الليثي، د.منى محمد سعيد الحديدي، نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، ورئيس تحرير جريدة أخبار الأدب".

لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتور جمال الشاعر الدكتور هشام عزمي الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية معرض الكتاب نموذجا

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