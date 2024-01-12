الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى ذكرى رحيلها.. متى بدأت أجاثا كريستي كتابة رواياتها البوليسية وما سر اختفاءها؟

أجاثا كريستي
أجاثا كريستي

يصادف اليوم ذكرى رحيل أجاثا كريستي وهي روائية بوليسية وكاتبة مسرحية إنجليزية، كتبت نحو 75 رواية، منها 66 رواية بوليسية و14 مجموعة قصصية. 

ووفقًا للموسوعة البريطانية  Britannica، تعد كريستي أشهر كاتبة ألغاز ورويات بوليسية في العالم، وهي واحدة من الروائيين الأكثر مبيعًا على الإطلاق، ويقال إن أعمالها فاقت مبيعاتها الأديب شكسبير والكتاب المقدس.

متى بدأت أجاثا كريستي كتابة رواياتها البوليسية؟ 

بدأت أجاثا كريستي في كتابة رواياتها البوليسية أثناء عملها كممرضة خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وقد  بدأت في كتابة روايتها الأولى "قضية ستايلز الغامضة" عام 1916، ونشرتها بعد نهاية الحرب عام 1920، وقدمت الرواية هيركيول بوارو، أحد أكثر شخصيات كريستي شهرة.

وأجاثا كريستي هي من مواليد 15 سبتمبر 1890، توركواي، ديفون، إنجلترا، وتوفيت في 12 يناير 1976، في أوكسفوردشاير، وقد بيعت أعمالها أكثر من 100 مليون نسخة وتُرجمت رواياتها إلى حوالي 100 لغة.

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طفولتها

تلقت كريستي تعليمها في المنزل على يد والدتها، وبدأت في كتابة الروايات البوليسية أثناء عملها كممرضة خلال الحرب العالمية الأولى، وروايتها الأولى، "القضية الغامضة في ستايلز"(1920)، قدمت الكاتبة هيركيول بوارو، كمحقق بلجيكي غريب الأطوار وأناني؛ عاود دائم الظهور في حوالي 25 رواية والعديد من القصص القصيرة قبل أن يعود إلى ستايلز.

كما أنشات كريستي أيضًا بطلتها المسنة الآنسة جين ماربل، شخصية المباحث الرئيسية الأخرى، لأول مرة في جريمة قتل في مقر القسيس (1930)، وجاء أول تقدير كبير لكريستي مع روايتها مقتل روجر أكرويد (1926)، والتي أعقبتها حوالي 75 رواية كانت عادة ما تتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعًا وتم نشرها على شكل سلسلة في المجلات الشعبية في إنجلترا والولايات المتحدة.

كما كتبت كريستي العديد من المسرحيات كريستي مثل مصيدة الفئران (1952)، والتي سجلت رقما قياسيا عالميًا لأطول عرض مستمر لمسرحية حيث سجلت المسرحية (8862 عرضا - لأكثر من 21 عاما - في مسرح السفراء، بلندن) قبل أن تنتقل في عام 1974 إلى مسرح سانت مارتن، وفي ذلك ومسرحية "شاهدة على الإدعاء" (1953)، والتي تم تحويلها، مثل العديد من أعمالها، إلى أفلام ناجحة، كما جذبت رواياتها صناعه السينما، فتحولت أعمالها إلى روايات عديدة مثل فيلم "لم يبق أحد"، جريمة قتل في قطار الشرق السريع، الموت على النيل، المرآة المتصدعة، وغيرها.

ما سر اختفاء أجاثا كريستي؟

اختفت أجاثا كريستي في ظروف غامضة لمدة أسبوعين تقريبًا، في يوم 4 ديسمبر 1926، وقد تم العثور على سيارتها مهجورة على جانب الطريق، وترددت شائعات أنها انتحرت، وعكف المحققون على العثور على أدلة لمعرفة أسباب اختفاءها، وفي نهاية المطاف، تم العثور على كريستي على قيد الحياة في منتجع صحي في يوركشاير، إنجلترا، وهو ما جعل البعض يظن أنه حادث مدروس من أجل الشهرة وإثارة الانتباه.

وتوفيت أغاثا كريستي في 12 يناير 1976، عن عمر يُناهز 85 عاما في مدينة والينفورد الواقعة بولاية أوكسفورد شاير في موطنها الأصلي بإنجلترا، بعدما حققت شهرة واسعة لم تحققها أديبة في مجالها.

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