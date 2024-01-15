توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 والمجموع الكلي للفصلين الأول والثاني

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات واولياء الأمور والمعلمين، تزامنا مع انتهاء امتحانات الصف الثاني الأعدادي، التي بدأت في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي في يوم 16 يناير من ذات الشهر.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024

ويقدم "الدستور" في السطور التالية‎ توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 والمجموع الكلي لهذه المواد.

ووفقا لتوزيع درجات المواد الدراسية للصف الثاني الإعدادي لعام 2024 فجاءت كالتالي:

80 درجة المجموع الكلي لمادة اللغة العربية، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي. 64 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 8 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 8 درجات

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية

60 درجة المجموع الكلي لمادة اللغة الانجليزية، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي 48 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 6 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 6 درجات

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية

40 درجة المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي 32 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 4 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 4 درجات

توزيع درجات مادة الرياضيات

60 درجة المجموع الكلي لمادة الرياضيات، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي 48 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 6 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 6 درجات

توزيع درجات مادة العلوم

40 درجة المجموع الكلي لمادة العلوم، موزعة كالتالي:

درجة للامتحان النهائي، 32 درجة

درجات للاختبارات الشهرية 4 درجات

درجات للسلوك والمواظبة 4 درجات

مواد التي لا تضاف للمجموع الكلي

بالإضافة إلى أن هناك مواد تضاف إلى المجموع الكلي في درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 وهي كالتالي:

40 درجة التربية الدينية وتحتسب منفصلة

20 درجة النشاط الفني تحتسب منفصلة

20 درجة الحاسب الآلي وتحتسب منفصلة

المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2024

و المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2024 هو 280 درجة لكل فصل دراسي على حدة، ويتم توزيع هذه الدرجات على المواد الأساسية، ودرجة النجاح في كل ترم هي 140 درجة بمعدل نجاح 50%.