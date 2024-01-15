الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح موقع التسجيل الالكتروني

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن فتح موقع التسجيل الإلكتروني لاستيفاء ملف الترقي، والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين بداية من 28 يناير الجاري.

ونص الخطاب علي أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة الدكتور الوزير رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، وإستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي.. على أن يتم التنبيه علي التالي:

١_ إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024/2023 المعلمين المرشحين للترقي، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/1/28 وحتى يوم الخميس الموافق 2024/5/30 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم http://academy.emis.gov.eg

٢ _ التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم، لإستيفاء بنود إستمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا

http://academy.emis.gov.eg/.

٣_ تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين إصدار منشور لاحقا يحدد إجراءات تنظيم الإلتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

٤_ يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة

_ إستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

_استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.

ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه.

وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف: معلم اول، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 للطة على الأقل من مجموع نقاط البنود اعلاء مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول

٥- يتم ميكنة ورقمنة إستيفاء ملف الترقي الكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدواروالمسئوليات المحددا على النحو التالي:

• المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بدود استمارة ملف الجال المعلم خلال الدخول على

موقع صفحته الكترونيا عبر موقع

/http://academy.emls.gov.eg

وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل، ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك، والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات الكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونيا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته عبر رابط الموقع المشار إليه.

مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة مسئول مسئولية كاملة عن:

ا. إتاحة دخول مدير المدرسة على /http://academy.emis.gov.eg

لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقي الكترونيا وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع، وكذلك إتاحة دخول الموجه الفني المختص لتقييم أداء المعلم إلكترونيا طبقا لمادة تخصصة وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع.

ب، إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالإنتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيا، ويتم طباعة استمارات تقييم

أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ويتم إعتمادهم من المدير والموجه كلا فيما يخصه والإحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استمارات

التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.

ت. شاغلي وظائف المعلمين المرشحين للترقي الذين يشغلون: وظائف الإدارة المدرسية، ووظائف التوجيه الفني، ووظائف مدير ووكيل الإدارة التعليمية،

ومديري ووكلاء المديريات التعليمية يتم تقييمهم من مديرهم المباشر بديلا عن مدير المدرسة، ويتم تقييمهم من قبل الموجه الأول أوالموجه العام المختص

بحسب الأحوال عن آخر عام قام به بأعمال التدريس.

. مدير المدرسة مسئول مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ مسئول الحكومة الإلكترونية لكافة مسئولياته، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرا يفيد انتهاء كافة اعمال استيفاء ملفات الترقي الكترونيا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

• تعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه اول المادة أو من يحل محلهما من غير المرشحين للترقي وعضو قالولي لتقييم ملفات إنجاز المعلمين الكترونيا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم

• مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن: إتاحة دخول اعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين الكترونيا على موقع

/http://academy.emls.gov.eg

لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والإحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

. لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة المدارس في نطاق الإدارة، والتأكد من إنتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة، وترسل اللجنة تقريرا يفيد بانتهاء أعمال استيفاء ملفات الترقي الكترونيًا في المدارس الواقعة نطاق الإدارة التعليمية إلى مدير المديرية.

• مدير المديرية مشرفا عاما على لجان تقييم الإدارات، ومسئول مسئولية كاملة عن متابعة الإدارات والتأكد من انتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيا بالمدارس

والإدارات الواقعة في نطاق المديرية قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرا يفيد بانتهاء كافة اعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في نطاق المديرية إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

٦- تيسيرا على المعلمين، يتم إستيفاء ملفات الترقي في مدارس محافظات إنتدابهم،على أن تدرج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كافة المتطلبات ضمن كشوف محافظاتهم الأصلية.

٧- استمرار فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة

للترقي للعام 2023/ 2024 للمعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية، وذلك حتى 2024/2/22، على أن يتاح لهم استيفاء ملف متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشحهم.