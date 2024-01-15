"التعليم" تحل أزمة امتحانات المصريين بالخارج على المنصة الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه عقب نهاية أيام امتحانات أبناؤنا فى الخارج سيتم تفعيل آلية لرفع ملفات أوراق الإجابة لامتحانات الأيام السابقة، والتى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات، نتيجة تعرضهم لمشكلات تقنية.

وطالبت الوزارة، من أولياء الأمور الاحتفاظ بملفات أوراق الإجابة للمواد التى لم يتمكنوا من رفعها على المنصة لحين إتاحة آلية رفعها.

وشددت أنه سيتم قريبًا نشر التطبيق الإلكترونى الخاص بتلقى شكاوى أولياء الأمور بشأن امتحانات أبناؤنا فى الخارج، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لـ"أبناؤنا فى الخارج".

أهابت بأولياء الأمور، متابعة المنصة الرسمية للوزارة والخاصة بـ"أبناؤنا فى الخارج" فى كل ما يخص التعليمات والإجراءات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بامتحانات الطلاب وعدم التطرق لوسائل التواصل فى هذا الشأن؛ حرصًا من الوزارة على عدم استغلالهم.

وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم على أزمة رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول، لطلاب أبناء الخارج على المنصة الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وقال إن الوزارة أتاحت على المنصة الدعم الفنى اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور التى تم إنشاؤها ليهم على (OFFICE365) وبالتالى مفيهاش أي مشكلة.

شدد المتحدث الرسمي على أنه "لو حساب ولى الأمر حساب شخصي (Gmail / yahoo/---)، وولي الأمر نسي الرقم السري أو أدخله بشكل خاطئ عددا من المرات يحاول يعمل استرداد للحساب.

أضاف أنه بالنسبة لرفع الامتحانات على المنصة فكل امتحان متاح تحميله، ورفع الإجابة من 12 صباحا ولمدة 24 ساعة لحد 12 بليل تاني يوم، وأعتقد دي مدة كافية جدا.