التعليم: طلاب الفنى محجوزون للعمل وطريقهم مفتوح للجامعات التكنولوجية

قال د. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الصورة الذهنية تغيرت تمامًا عن التعليم الفني؛ لأن الطلاب يلتحقون بهذه المدارس بمجموع أعلى من التعليم العام ومحجوزون للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية.

مؤتمر التدريب المهني

أشار وزير التعليم، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، الذي عقدته وزارة العمل اليوم لإطلاق مشروع مهني 2030، إلى أن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.

كما أشار إلي وجود بروتوكول قريبًا للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار، معربًا عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر.

مشروع مهني 2030

من جهته، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر، لافتًا في كلمته إلى أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول على وظيفة للشباب بعيدًا عن البحث عن العمل الحكومي.

أضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب، والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا هم ثمار هذا الاستثمار، منوهًا إلى أن هذه الانطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمان بالتدريب المهنى وتأهيل الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسون لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.

ملف التدريب المهني

أضاف جبران، خلال كلمته أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدًا أن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وستفتح أبوابًا عديدة من فرص العمل.

وناقش المؤتمر قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل في مصر.

وشهد المؤتمر استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها وأهداف مشروع "مهني 2030" بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".

وأكد أن المشروع يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.