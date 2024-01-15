وزير العمل: مهنى 2030 يستهدف تدريب مليون مُتدرب.. وتقنين أوضاع مراكز التدريب الخاصة

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، عن إطلاق "الوزارة" مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤتمر التدريب المهني

وقال شحاتة، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع "مهنى 2030"، إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنيًا ثابتًا ومُتنقلًا، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنويًا ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى.

وتابع: لذلك جاء مشروع "مهني 2030" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف، مضيفًا أنه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة، والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة التى تعمل فى إطارها، واختبار المُدربين وفق أحدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى أي دولة فى العالم.

مراكز تدريب مهني

ونوه إلى أن الحكومة تقوم بدورها في الإشراف، وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاصًا على مستوى الجمهورية، وتعمل الوزارة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج، كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف، وقال: ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يومًا بعد يوم، وإعلان النتائج أمام الجميع، كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة أولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل استرشادى لتحقيق تلك الأهداف.

تحدث في المؤتمر د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما حضر المؤتمر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وممثلون عن بعض الوزارات المختصة، ونواب في "البرلمان"، ومنظمات عربية ودولية، ود. شادي شلبي استشاري مشروع "مهني 2030".

418942390_2767569880065756_579544161534691228_n

419215815_2767570016732409_8967238182492744541_n

420059453_2767570063399071_3030223324492157840_n