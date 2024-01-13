وزارة العمل: بحث سبل التعاون مع جامعة المنوفية لدعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية فى اجتماع مجلس القطاع لنائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع بجامعة المنوفية مجلس القطاع، الذى جرى خلاله استعراض إنجازات العام الماضى ومناقشة أوجه التعاون مع القطاعات المختلفة داخل الجامعة فى ندوات التوعية والقوافل الشهرية والتوصيات، واقتراح عنوان مؤتمر الجامعة السنوى القادم تحت عنوان "تحديات المسئولية المجتمعية للجامعات المصرية فى ضوء مستجدات الثورة الصناعية الخامسة"، والتعاون مع المديرية فى تنظيم ندوات للتوعية داخل الجامعة، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة للتعاون مع الجامعة والجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة بالمحافظة لتوفير كل سبل الدعم للشباب من الجنسين وحثهم على العمل الحر وريادة الأعمال ودعوتهم للالتحاق ببرامج التدريب المهنى التى توفرها للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.



وأوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين فى المحافظات وتوعيتهم وتوفير برامج تدريبية مجانية على المهن المطلوبة فى سوق العمل وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم؛ بما يتوافق مع سياسة الوزارة فى كل ملفات عملها.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال الاجتماع الموافقة على التعاون خلال الفترة القادمة على خطة للتوعية من خلال تنظيم عدة ندوات داخل الدورات المتعددة المتوافرة داخل الجامعة، كما جرت الموافقة على التصور المقدم لمسابقة التأهيل للمشروعات الخضراء الذكية، وتم التوجيه بتبنى مبادرات مجتمعية فى الفصل الدراسي الثانى، بحضورالدكتور صبحى شعبان شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كانت قد أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، "إنفوجراف"، يوضح أهداف مشروع "مهني 2030"، الذي ستًطلقه "الوزارة" صباح يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في الساعة العاشرة صباحًا، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.