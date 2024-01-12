وزير العمل: لدينا خطط استراتيجية لتأهيل وتدريب العمالة وفق متطلبات سوق العمل بالداخل والخارج

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة لديها خطط استراتيجية مدروسة على أساس علمي لتأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن مشروع "مهني 2030" الذي تستعد الوزارة لإطلاقه الاثنين المقبل سيحدث نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني.

وقال شحاتة إن الوزارة قامت بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة، وتطوير برامج التدريب واعتماد المدربين، مشيرا إلى أن مشروع "مهني 2030" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة.

ونوه بأن مشروع مهني 2030 يضم لجنة برئاسته وعضوية عدد من الوزارات المختلفة، حيث تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع ومخرجاته، موضحا أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى تدريب ما لا يقل عن 27 ألف متدرب إلى جانب اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل.

إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف المستقبل

وأكد الوزير أهمية إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف المستقبل في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم، لافتا إلى تعاون وزارة العمل مع وزارة التربية والتعليم لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني، كما أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات التي تشهدها سوق العمل.