الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تُعلن عن ضوابط جديدة لمنح شهادات قياس المهارة

وزارة العمل
وزارة العمل

استعرض الدكتور شادى محمد شلبي، استشارى مشروع مهني 2030 بوزارة العمل، محاور وأهداف مشروع مهني الذي اطلقته الوزارة اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب فى مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.


 مشروع مهني 2030


وأشار "شلبى"، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهنى "مشروع مهنى 2030"، إلى أن منظومة التدريب المهنى تواجه العديد من التحديات من أبرزها" عدم تأهيل كثير من المتدربين بصورة صحيحة، وحقائب تدريبية دون المستوى، أعداد كبيرة من مراكز التدريب غير مؤهلة، وأعداد كبيرة من المدربين غير مؤهلين، لافتا إلى أن المشروع لديه خطة للتعامل مع تلك التحديات لتوفير العمالة المهنية الملائمة لاحتياجات السوق المحلى والخارجى، لاستعادة مكانة العامل المصرى بالخارج.

شهادات قياس المهارة 


وأضاف أن الفترة المقبلة ومع بداية تطبيق المشروع، لن يتم منح شهادات قياس المهارة إلا بعد اختبارات حقيقية، من خلال قياس وتقويم يومى لكل متدرب، لافتا إلى أنه مع إتاحة المنظومة الإلكترونية للتدريب المهنى سيتم إتاحة الفرصة للتعرف على كافة التدريبات المهنية، والاشتراك بها، والتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بكل تدريب، بهدف التوسع فى أعداد المتدربين، حيث يستهدف المشروع تدريب مليون شاب.

تطوير البنية التحتية 


ويأتي مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين.

وزارة العمل مشروع مهني 2030 التدريب المهني شهادة قياس المهارة مهني 2030

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