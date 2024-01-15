الإثنين 15 يناير 2024
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مصر

العمل: منح شهادات المهارة بعد اختبارات حقيقية مع تطبيق مشروع "مهنى 2030"

وزير العمل
وزير العمل

قال الدكتور شادى محمد شلبى استشارى مشروع مهني 2030 بوزارة العمل، إنه مع بداية العمل على مشروع مهني تم اكتشاف عدة تحديات تواجه تطوير التدريب المهنى، من أبرزها" عدم تأهيل كثير من المتدربين بصورة صحيحة، وحقائب تدريبية دون المستوى، أعداد كبيرة من مراكز التدريب غير مؤهلة، وأعداد كبيرة من المدربين غير مؤهلين، لافتا إلى أن المشروع لديه خطة للتعامل مع تلك التحديات لتوفير العمالة المهنية الملائمة لاحتياجات السوق المحلى والخارجى، لاستعادة مكانة العامل المصرى بالخارج.

تطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الجمهورية

وأضاف شلبى، خلال كلمته، بالمؤتمر الأول للتدريب المهنى "مشروع مهنى 2030" لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الجمهورية، أن الفترة المقبلة ومع بداية تطبيق المشروع، لن يتم منح شهادات قياس المهارة إلا بعد اختبارات حقيقية، من خلال قياس وتقويم يومى لكل متدرب، لافتا إلى أنه مع إتاحة المنظومة الإلكترونية للتدريب المهنى سيتم إتاحة الفرصة للتعرف على كافة التدريبات المهنية، والاشتراك بها، والتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بكل تدريب، بهدف التوسع فى أعداد المتدربين، حيث يستهدف المشروع تدريب مليون شاب.

وأشار إلى أن المشروع لن يعمل على المستوى المحلى فقط، بل سيعمل على نطاق العالم كله، حيث يوجد تواصل فعلي مع عدة دول منها: فنلندا، ألمانيا، سنغافورة، لمتابعة أحدث مناهج التدريب المهنى، والمصريين الحاصلين على فرص للسفر للخارج، للاستفادة من خبراتهم.

شادى محمد شلبى استشارى مشروع مهني بوزارة العمل بداية العمل خطة للتعامل مع تلك التحديات السوق المحلى والخارجى

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