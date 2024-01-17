الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة ومدير المديرية يتابعان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2024

محافظ القاهرة ومدير
محافظ القاهرة ومدير المديرية

 

 

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، انتظام سير اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية فى اليوم الأول وعددهم  (٢٠١٢٨٩) طالب وطالبة داخل (٧٧٧) لجنة، بالإضافة لعدد ( ٢٨ )  حالة يؤدون الامتحان بمستشفى (٥٧٣٥٧) ، ( ٨١ ) صم، ( ٥٧ ) مكفوفين، فيما يبلغ اجمالي عدد طلبة الإعدادية المهنية  ( ٤١٣ )، وطلبة الإعدادية الرياضية عددهم ( ١٢٣ ) ، وطلبة الدمج ( ٣٠٢٩ ) 

 

وتفقدا المحافظ ومدير المديرية بالقاهرة، لجان مدرسة العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى،حيث يوجد باللجنة عدد (٢٢٤) طالبة فى (١١) لجان، وتفقد لجان مدرسة النصر الرسمية للغات بإدراة باب الشعريةحيث يوجد باللجنة عدد (١١٤) طالب، (١٠١ ) طالبة فى (١١) لجنة.

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واطمأن المحافظ،  من الطلاب على مستوى الإمتحان وأنه يشمل جميع أجزاء المنهج وأوصى  معاليه بتهيئة مناخ تربوى للطلبة لتأدية الإمتحانات وأشار أن جميع المسئولين على أتم الاستعداد.مع تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للإطمئنان على الطلبة، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان اليوم  فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة ٩ : ١١.٣٠، فيما يؤدوا امتحانات التربية الدينية ( الإسلامية والمسيحية) من الساعة ١٢ : ١.٣٠

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وأكد مدير المديرية على استعدادات العاصمة ومدارسها للإمتحانات حيث أن هناك عدد كبير من قيادات المديرية يقوموا بهذه المهمة التى تبدأ من قبل الامتحانات من إستعداد وتجهيز كافة الإجراءات بدء من المطبعة المركزية فجرا الساعة ٣.٣٠ حيث تسليم أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم تسليمها المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لإيدى ابنائنا الطلبة ليبدأ الإمتحان فى المواعيد المحددة، ثم بعد انتهاء الأمتحانات يتم استلامها وتجميعها لتسلمها مرة أخرى إلى الكتترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم، حيث توجد غرفة عمليات بالمديرية  تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية

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