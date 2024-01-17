تداول صور امتحان اللغة العربية على صفحات الغش.. و"المديرية": جارٍ التأكد من صحتها

بدأت صفحات الغش الإلكتروني في نشر صور امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة وقنا وسوهاج، على صفحات "فيسبوك" و"تليجرام".

وطالب أحد الطلاب من أدمن صفحة شاومينج بسرعة الحل، قائلًا: "أهم حاجة النحو".

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه جار تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحة صور الأسئلة المتداولة، أنها نفس أسئلة الامتحان التي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وشدد المصدر على أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تتبع مصدر صورة الأسئلة للتعرف على لجنة الطالب المتسبب في ذلك، وتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

وبدأ اليوم الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا وطالبة، منهم 102239 طالبًا، و99050 طالبة، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

بينما جاء إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجيزة 200085 طالبًا وطالبة، مقسمين على 698 لجنة على كل مستوى الإدارات التعليمية.

من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، كما وجّه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان، كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.