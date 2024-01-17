بدء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

بدأ اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا، منهم 102239 بنين، و99050 بنات، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

بينما جاء إجمالي طلاب الشهادة الاعدادية، على مستوى محافظة الجيزة 200085 طالبًا وطالبة، مقسمين على 698 لجنة على كافة مستوى الإدارات التعليمية.

من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأشار "موسى"، إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

ونوه "موسى"، بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين والإلتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

وحذر مدير المديرية، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

وطالب جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.