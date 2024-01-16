الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد حل الأزمة.. "التعليم" تُفعل آلية رفع ملفات أوراق إجابة الامتحانات السابقة

شادي زلط المتحدث
شادي زلط المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تلقى جروب "حوار مجتمعي تربوي" على تطبيق "واتس آب" شكاوى عديدة من أولياء أمور طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، حول عدم تمكنهم من رفع إجابات أبنائهم على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأوضح أولياء الأمور أن السبب وراء ذلك هو توقف حسابات بعضهم أو حظرها على المنصة، بالإضافة إلى اختلاف التوقيت في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية عن دول الخليج وخلافه.

وعلى الفور، رد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلط، على الشكاوى بالتأكيد أن الوزارة أتاحت الدعم الفني اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور، التي تم إنشاؤها لهم على منصة "OFFICE365"، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة.

وأضاف زلط أنه في حال كان حساب ولي الأمر حسابًا شخصيًا (Gmail / yahoo / ---)، ونسى الرقم السري أو أدخله بشكل خطأ عدة مرات، فعليه محاولة استرداد الحساب.

"التعليم" تستجيب لمطالب أولياء أمور 

أما بالنسبة لرفع الامتحانات على المنصة، أوضح زلط أن كل امتحان متاح تحميله ورفع الإجابة عليه لمدة 24 ساعة من الساعة 12 صباحًا إلى الساعة 12 مساءً، مؤكدًا أن هذه المدة كافية جدًا.

في حين طالبت مؤسسة الجروب مني أبوغالي، واثنتان من أدمنات الجروب، أماني الشريف وفاتن أحمد، بضرورة إعادة إتاحة الفرصة لأولياء أمور طلاب "أبناؤنا في الخارج"، لرفع الإجابات بعد انتهاء الامتحانات، بناء على مجموعة شكاوى وصلت للجروب من أولياء الأمور، وكذلك توفير منصة إلكترونية يتفاعل معها أولياء الأمور والطلاب لحل مشاكلهم.

ووعد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه ستتم إعادة رفع المواد لمن لم يستطع رفعها من قبل بعد انتهاء الامتحانات، كما سيتم توفير منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى طلاب "أبناؤنا في الخارج".

واتسآب أولياء أمور أبناؤنا في الخارج توقف حسابات الولايات المتحدة الامريكية حوار مجتمعي تربوي

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