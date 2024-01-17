طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة سعداء باللغة العربية: الامتحان سهل ومباشر

انتهى منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، ويعد هذا أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وفي ذات السياق، أكد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية داخل محافظة الجيزة، من أمام لجنة الشهيد عبدالمنعم رياض بالدقي، بأن امتحان اللغة العربية جاء سهل ومباشر، مؤكدين أن بعض الجزئيات الصعبة جاءت في النحو فقط في الجزء الخاص بالإعراب.

وأضاف الطلاب أن القراءة والنصوص والقصة جاءوا مباشرين من داخل المنهج دون أي تعقيدات.

وأشار الطلاب إلى أن التعبير اثنان يتم اختيار واحد فقط، إحداهما كان يتحدث عن مستوى التعليم في مصر، والأخر التعاون بين الناس داخل الدولة المصرية.

وجاء إجمالي طلاب الشهادة الاعدادية، على مستوى محافظة الجيزة 200085 طالبا وطالبة، مقسمين على 698 لجنة على كافة مستوى الإدارات التعليمية.

وجدير بالذكر يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة غدا الخميس 18 يناير امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد 21 يناير امتحان مادة الهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الإثنين 22 يناير امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وكان قد تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات الشهادة الاعدادية بمدرسة هشام شتا، للوقوف على الإجراءات المتخذة لتوفير المناح الملائم لأداء الامتحانات والتي انطلقت اليوم الأربعاء وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري.

واستجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لطالبات المدرسة بمد زمن امتحان مادة اللغة العربية والخط 10 دقائق إضافية، وذلك بعد شكواهم من تأخر فتح اللجان في التاسعة صباحًا، وهو الوقت الموضوع لبدء الامتحان.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، مشددًا على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، وموجهًا بتنفيذ التعليمات الخاصة بفتح اللجان وتوزيع ورق الأسئلة والإجابة في موعدهم.

يُذكر أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة يبلغ 200 ألف و85 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام (698) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمي