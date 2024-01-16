حجازى يوجه بإعلان نتائج "الأول والثانى" الثانوى بعد الامتحانات مباشرة

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بوضع مصلحة الطالب أولا بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وسرعة التعامل مع أي معوقات تقنية قد تواجه الطلاب مع بداية أو أثناء أداء الامتحانات على التابلت.

كما وجه الوزير بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما اطمأن حجازي على سلامة البنية التكنولوجية فى المدارس وعملية التصحيح الإلكتروني والرصد، ووجه بإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

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قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم عن نظام الثانوية العامة: "قمت بعمل الكثير من الاجتماعات لدراسة مبادئ التغيير في المنظومة التعليمية بالمرحلة الثانوية، لذا قمت بالاستعانة بالخبراء من المركز القومي للبحوث التربوية، وطلبت من الخبراء أن يأتوا بكل الدراسات الخاصة بتطوير المناهج في المرحلة الثانوية بالعالم ونظم التقييم في هذه المرحلة وآليات التقويم في الجامعات، سنقوم ببحث هذه النقاط مع خبراء من التعليم العالي، وسيتم بعد ذلك عرض مؤتمر صحفي برفقة وزير التعليم العالي للحديث عن مبادي التغيير، وهذا المؤتمر سيكون في حضور خبرات دولية، وبعد هذا المؤتمر سيتم وضع أسس مقترح القانون ليعرض بعد ذلك على البرلمان".

وأعلن حجازي عن أن تغيير منظومة الثانوية العامة سيعتمد على تعدد المسارات، وهذا النمط يتم العمل به في الكثير من دول العالم.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن معنى تعدد المسارات داخل الثانوية العامة، موضحة أنه من خلاله يستطيع الطالب أن يختار المسار الذي يناسبه من أجل الالتحاق بالجامعة التي يريدها وبلورة رؤية شاملة، وتكون هناك عدة مسارات بدلا من العلمى والأدبي فقط، وهناك نقاشات ورؤى وأطروحات يتم وضعها وتتم مناقشتها بشكل شامل من خلال مؤتمر عام سيتم تحديده في وقت لاحق.