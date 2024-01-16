الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية اليونان.. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأربعاء، جيورجوس حيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، في مقر قصر التحرير.

ويعقد وزير الخارجية ونظيره اليوناني جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك بينهما.

ومن المقرر أن يناقش وزيرا خارجية مصر واليونان تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون، ورفض مصر القاطع لمخطط التهجير.

وكذلك، يتطرق الوزيران إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر واليونان والملفات ذات الاهتمام المشترك.

سامح شكري وزير خارجية اليونان الحرب الإسرائيلية غزة قطاع غزة مخطط التهجير

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين باليمن

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها

إحالة رئيس حى السلام للمحاكمة بتهمة الرشوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس