سامح شكرى يستقبل وزير خارجية اليونان.. غدًا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأربعاء، جيورجوس حيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، في مقر قصر التحرير.

ويعقد وزير الخارجية ونظيره اليوناني جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك بينهما.

ومن المقرر أن يناقش وزيرا خارجية مصر واليونان تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون، ورفض مصر القاطع لمخطط التهجير.

وكذلك، يتطرق الوزيران إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر واليونان والملفات ذات الاهتمام المشترك.