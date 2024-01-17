حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من أولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، فى محاولة للاطمئنان عن مستوى الامتحان الذي يؤديه الطلبة والطالبات داخل اللجان حاليا، فى اول ايام الاختبارات بالفصل الدراسي الأول 2023/2024.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وبعد نصف ساعة من بدء اللجنة الامتحانية، بدأت صفحات الغش الإلكتروني، فى نشر صور يزعمون انها صور اسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الذي يؤديه الطلبة والطالبات داخل اللجان الامتحانية، فى عدد من المحافظات.

وبالتواصل مع مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكد إنه جار تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحتها، ومقارنتها بصور أسئلة الامتحان التي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وأكد المصدر على أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تتبع مصدر صورة الأسئلة للتعرف على لجنة الطالب المتسبب في ذلك، وذلك لتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليه وعلى مراقب اللجنه، الذي سمح له بالتصور ودخول اجهزة المحمول داخل اللجان الامتحانية .

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

و طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة يؤدون الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا وطالبة، منهم 102239 طالبًا، و99050 طالبة، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

وفيما يخص طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجيزة، جاء عددهم 200085 طالبًا وطالبة، مقسمين على 698 لجنة على كل مستوى الإدارات التعليمية.

من جانبه وجهه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر وعدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه وعدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.