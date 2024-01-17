الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المديريات والإدارات التعليمية تطالب المدارس بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

جريدة الدستور

طالبت المديريات والإدارات التعليمية، جميع المدارس الابتدائية والإعدادية، بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمدارس، فور الانتهاء من تجهيز النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

 

وأكدت المديريات التعليمية، أنه من حق كل طالب وولي أمر، معرفة مستوى تقييمه بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

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وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول مجانا دون أى مقابل، سواء كانت إلكترونيا أو من خلال المدرسة. 

 

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023 - 2024 للصف الأول الثانوى بمدرستى الجولف الرسمية للغات، ومدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعتين لإدارة الشروق التعليمية؛ وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

 

واستهل الوزير جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الجولف الرسمية للغات، حيث يؤدى الامتحانات بها عدد 165 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وعدد 154 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى.

 

وتفقد الوزير عددا من لجان الصف الأول الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة الجغرافيا على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

 

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ووجه الوزير بوضع مصلحة الطالب أولا فى الاعتبار وسرعة التعامل مع أية معوقات تقنية قد تواجه الطلاب مع بداية أو أثناء أداء الامتحانات على التابلت، كما وجه بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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