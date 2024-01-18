تداول صور امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الإعدادية عبر صفحات الغش

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صور امتحان مادة الجبر والإحصاء، لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، على صفحات شاومينج على الفيس بوك.

وزعم مسئول الصفحة أن الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/ 2024.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جارٍ تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحة صور الأسئلة المتداولة من عدمه، مضيفًا أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشئون القانونية، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، أمس الأربعاء، بمادة اللغة العربية والخط، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات داخل 698 لجنة امتحانية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الأربعاء 17 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويؤدون الخميس 18 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد 21 يناير، امتحان مادة الهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الإثنين 22 يناير امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).