الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صور امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الإعدادية عبر صفحات الغش

الإعدادية
الإعدادية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صور امتحان مادة الجبر والإحصاء، لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، على صفحات شاومينج على الفيس بوك.

وزعم مسئول الصفحة أن الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/ 2024.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جارٍ تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحة صور الأسئلة المتداولة من عدمه، مضيفًا أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشئون القانونية، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

بعد حل الأزمة.. "التعليم" تُفعل آلية رفع ملفات أوراق إجابة الامتحانات السابقة

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، أمس الأربعاء، بمادة اللغة العربية والخط، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات داخل 698 لجنة امتحانية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

txt

"تعليم القاهرة" يصدر تعليمات وضوابط جديدة لتقدير درجات الإمتحانات

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الأربعاء 17 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويؤدون الخميس 18 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد 21 يناير، امتحان مادة الهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الإثنين 22 يناير امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

.؟.
.؟.
امتحان مادة الجبر والإحصاء طلاب الشهادة الإعدادية صفحات شاومينج صفحات الغش الالكتروني اختبارات الفصل الدراسي الأول عام الدراسي الحالي 2023 2024 مبدأ تكافؤ الفرص

مواد متعلقة

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب الأول الثانوى بالجيزة يؤدون الامتحان فى مادتى التاريخ والأحياء

بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالجيزة

عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تعليمات مدير تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة سعداء باللغة العربية: الامتحان سهل ومباشر

محافظ القاهرة ومدير المديرية يتابعان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

شرارة غضب تشتعل فى الحكومة الإسرائيلية.. هل رضخ نتنياهو لشروط حماس؟

اليوم.. استكمال محاكمة الطالب المتهم بابتزاز فتاة في الجيزة

وزير خارجية باكستان: قواتنا ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على شعبنا وسلامته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد

الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من حرملة جنوب شرق بيت لحم

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة