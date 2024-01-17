عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع إتاحة الوزارة رابط تسجيل الاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة، لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

وذلك من خلال الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة من هنا.

وشددت الوزارة، على ضرورة حفظ بيانات الطلاب جيدا، وطباعتها بكل مشتملاتها.

آخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة

الخميس الموافق 22 فبراير المقبل، يكون أخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني، تسليم الطلاب الاستمارات للمدارس بداية من الأحد الموافق 2024/2/11.

يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29.

مواد الثانوية العامة 2024

ضرورة التأكد من توضيح المواد التي سيتم الامتحان فيها بـ الاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الأجنبية الأولى، علم النفس والاجتماع، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الفلسفة والمنطق، الجغرافيا،، الاقتصاد والإحصاء، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، مواد طلاب الشعبة الأدبية

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الاقتصاد والإحصاء، التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، الجيولوجيا والعلوم البيئية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء،، التربية الوطنية، مواد طلاب الشعبة العلمية (العلوم)

اللغة العربية، التربية الوطنية، الكيمياء، اللغة الأجنبية الثانية، والاقتصاد والإحصاء، الفيزياء، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، مواد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

فور الانتهاء من غلق باب التقديم لدخول امتحانات عبر الاستمارات الإلكترونية وتقديمها للمدارس، سيتم الاستعداد لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك حسب مصدر بوزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن الجدول سيتم الإعلان عنه في شهر مارس القادم.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات، رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول مرتين.

بلغت رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، تكون الرسوم حوالي 410 جنيهات، للمرة الثالثة أو الرابعة.