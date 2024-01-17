الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع إتاحة الوزارة رابط تسجيل الاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة، لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي  2023/2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

وذلك من خلال الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة من هنا.

وشددت الوزارة، على  ضرورة حفظ بيانات الطلاب جيدا، وطباعتها بكل مشتملاتها.

بعد حل الأزمة.. "التعليم" تُفعل آلية رفع ملفات أوراق إجابة الامتحانات السابقة

آخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة

الخميس الموافق 22 فبراير المقبل، يكون أخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني، تسليم الطلاب الاستمارات للمدارس بداية من الأحد الموافق 2024/2/11.

يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29.

مواد الثانوية العامة 2024

ضرورة التأكد من توضيح المواد التي سيتم الامتحان فيها بـ الاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الأجنبية الأولى، علم النفس والاجتماع، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الفلسفة والمنطق، الجغرافيا،، الاقتصاد والإحصاء، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، مواد طلاب الشعبة الأدبية

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الاقتصاد والإحصاء،  التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، الجيولوجيا والعلوم البيئية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء،، التربية الوطنية، مواد طلاب الشعبة العلمية (العلوم)

اللغة العربية، التربية الوطنية، الكيمياء، اللغة الأجنبية الثانية، والاقتصاد والإحصاء، الفيزياء، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية،  مواد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)

txt

"تعليم القاهرة" تقدم معلومات إرشادية للطلاب قبل خوض الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

فور الانتهاء من غلق باب التقديم لدخول امتحانات عبر الاستمارات الإلكترونية وتقديمها للمدارس، سيتم الاستعداد لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك حسب مصدر بوزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن الجدول سيتم الإعلان عنه في شهر مارس القادم.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

 210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات، رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول مرتين.

بلغت رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، تكون الرسوم حوالي 410 جنيهات، للمرة الثالثة أو الرابعة.

استمارة الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 طباعة استمارة الثانوية العامة pdf طباعة استمارة الثانوية العامة pdf اليمن اخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2024 موعد استمارة الثانوية العامة 2024 طلبات استمارة الثانوية العامة مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024 شكل استمارة الثانوية العامة الرقم السري في استمارة الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم ورق استماره الثانويه العامه استمارة واحد سرى الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة

مواد متعلقة

تعليمات مدير تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة سعداء باللغة العربية: الامتحان سهل ومباشر

محافظ القاهرة ومدير المديرية يتابعان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2024

طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ بالجيزة اليوم

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

المديريات والإدارات التعليمية تطالب المدارس بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

تداول صور امتحان اللغة العربية على صفحات الغش.. و"المديرية": جارٍ التأكد من صحتها

بدء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

بسبب خلاف على سعر "بقرة".. مصرع تاجر مواشي في قنا

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس