الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالجيزة

امتحانات
امتحانات

بدأ، اليوم الخميس، امتحان مادة الجبر والإحصاء، لطلاب الشهادة الإعدادية، ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 بمحافظة الجيزة.

ويؤدي الطلاب في اللجنة الأولى امتحان الجبر والإحصاء، وفي اللجنة الثانية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، أمس الأربعاء، بمادة اللغة العربية والخط، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات داخل 698 لجنة امتحانية.

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وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الأربعاء 17 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويؤدون الخميس 18 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد 21 يناير، امتحان مادة الهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الإثنين 22 يناير امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

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وكان قد تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها، أمس، على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية. 

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوافر كل التسهيلات إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية، للتعامل مع أي حالات طارئة للطلاب. 

وشدد المحافظ، خلال جولته التفقدية باللجان، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

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