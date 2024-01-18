الخميس 18 يناير 2024
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مصر

بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

جريدة الدستور

بدأ، منذ قليل، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بمحافظة القاهرة.

اللجنة الثانية ستكون لامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

ويؤدي الطلاب في اللجنة الأولى امتحان مادة الدراسات الآجتماعية، وفى اللجنة الثانية امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا وطالبة، منهم 102239 طالبًا، و99050 طالبة، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35. 

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من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار الساعة، كما وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان، كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

 تحذير من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية

وحذر مدير المديرية من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية، التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

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كما شدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

وطالب جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

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