طلاب الأول الثانوى بالجيزة يؤدون الامتحان فى مادتى التاريخ والأحياء

يؤدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، الامتحان في مادتي التاريخ والأحياء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ .2024

وشدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، منبهًا على عدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسائل اتصالات داخل اللجان، وتصحيح المواد أولًا بأول مع مراعاة الدقة والشفافية.

وأكد مدير المديرية على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة، وذلك لتجنب حدوث أى مشاكل أثناء العملية الامتحانية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الخميس 11 يناير امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الأحد 14 يناير امتحان مادة الرياضيات، ويوم الثلاثاء 16 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة، ويوم الخميس 18 يناير امتحان مادتي التاريخ والأحياء، ويوم الإثنين 22 يناير امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا، ويوم الأربعاء 24 يناير امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.