الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب القاهرة والجيزة.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

امتحانات
امتحانات

يبحث عشرات الآلاف من طلاب الصف الثالث  الإعدادي 2024 في مختلف المحافظات عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الترم الأول" 2024،  وذلك للاستعداد قبل الاختبارات بوقف كاف.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية  2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد موعد إمتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في جمهورية مصر العربية، وقد بدأت بالفعل اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير 2024. 

وذلك بعد أداء طلاب الصف الثالث الإعدادي لإمتحانات مواد المستوى الرفيع في الثاني من يناير والثالث من يناير 2024. كما سيقوم طلاب الصف الثالث الإعدادي بإجراء امتحانات المواد خارج المجموع وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

إقرأ أيضًا: أقل من 24 ساعة.. اعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة 2024

فيما يلي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول من عام 2023/2024، وفقًا لإعلان مديرية التربية والتعليم في القاهرة وبموافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة:

- يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، وامتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

أقل من 24 ساعة.. اعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في القاهرة والجيزة

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادة العلوم ومدته ساعتين.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة ومدته ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية ومدته ساعتين.

جدول امتحانات ثالثة إعدادي  لمحافظة الجيزة 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي لعام 2024 في محافظة الجيزة كما أعلنته مديرية التربية والتعليم كالتالي:

الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مدته ساعتان ونصف.

الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء، مدته ساعتين، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مدته ساعة.

الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة، مدته ساعتين.

الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية، مدته ساعتين، ومادة التربية الدينية، مدته ساعة ونصف.

الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة العلوم، مدته ساعتين، ومادة التربية الفنية، مدته ساعتين.

الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، مدته ساعتين، ومادة التربية الرياضية "خاص بالسعيدية"، مدته ساعة.
 

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تعليمات مدير تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

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نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

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