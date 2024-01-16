الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازى وزير التعليم
رضا حجازى وزير التعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بعمل استطلاع رأى بين طلاب اتحاد طلاب مدارس مصر، حول وضع الجداول ومقترحات ترتيب المواد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.

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وكان قد قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم عن نظام الثانوية العامة:«قمت بعمل الكثير من الاجتماعات لدراسة مبادئ التغيير في المنظومة التعليمية بالمرحلة الثانوية، لذا قمت بالاستعانة بالخبراء من المركز القومي للبحوث التربوية، وطلبت من الخبراء أن يأتوا بكل الدراسات الخاصة بتطوير المناهج في المرحلة الثانوية بالعالم ونظم التقييم في هذه المرحلة وآليات التقويم في الجامعات وسنقوم ببحث هذه النقاط مع خبراء من التعليم العالي.

ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك عرض مؤتمر صحفي برفقة وزير التعليم العالي، للحديث عن مبادئ التغيير، وهذا المؤتمر سيكون في حضور خبرات دولية، وبعد هذا المؤتمر سيتم وضع أسس مقترح القانون ليعرض بعد ذلك على البرلمان.

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