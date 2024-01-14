لو فاتك التريند| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.. وتسليم أول 3 أبراج بالعاصمة الإدراية

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين سياسية واجتماعية ورياضية وفنية، فضلًا عن أخبار الحرب في قطاع غزة، وترصد الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

الرئيس السيسى: يجب وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، كما استعرض مع وزير الخارجية الصيني ما تحملته مصر من مسئولية تاريخية وإنسانية في حشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من دول العالم إلى قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

استشهاد 23968 شخصًا في غزة

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع تعمد فيها الاحتلال مسح الأحياء السكنية بعوائلها وانهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.. للمزيد ضغط هنا.

ضياء رشوان: مصر بذلت أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات لغزة

صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر قد بذلت، خلال المائة يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيًا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي.. للمزيد اضغط هنا.

تسليم أول 3 أبراج بالعاصمة الإدراية الجديدة

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم البرج الأيقوني، وتنفذها الشركة الصينية، لصالح وزارة الإسكان اليوم الأحد، ذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين.. للمزيد اضغط هنا.

إطلاق مشروع "مهنى 2030".. غدًا

تًطلق وزارة العمل، صباح غدٍ الإثنين، مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، في العاشرة صباحًا، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.. للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلي عن الدوري التركي (خاص)

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح على تأجيل الرد على العرض التركي لرحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري.. للمزيد اضغط هنا.

أحمد فريد: "وبينا ميعاد 2" يحمل مفاجآت كثيرة

قال الفنان أحمد فريد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه سعيد بردود الأفعال حول الحلقة الأولى من مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني.. للمزيد اضغط هنا.