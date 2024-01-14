الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: يجب وقف إطلاق النار فى غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما استعرض الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الصيني ما تحملته مصر من مسئولية تاريخية وإنسانية في حشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من دول العالم إلى قطاع غزة.

ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لإنفاذ المساعدات إلى غزة 

وأكد الرئيس السيسي ووزير الخارجية الصيني ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لإنفاذ المساعدات إلى غزة؛ اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

السيسي الرئيس السيسي غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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