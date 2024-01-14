100 يوم من العدوان| استشهاد 23968 شخص فى غزة وإصابة 60582 آخرين

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع تعمد فيها الاحتلال مسح الأحياء السكنية بعوائلها وانهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.

تفاصيل ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 100 يوم حرب

وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي في اليوم 100 للعدوان الإسرائيلي على غزة إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 337 كادرًا صحيًا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، كما تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وأوضح القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدًا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار القدرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مؤكدًا ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدًا و60582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما بلغ 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وكشف القدرة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.

وقال إنه بعد مرور 100 يوم على العدوان يطالبون المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية بين النازحين، مشيرًا إلى أنه خلال 100 يوم من العدوان على غزة لم يفلح المجتمع الدولي في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدًا عن قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع "بعد مرور 100 يوم من العدوان الغاشم نطالب شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان".

وطالب القدرة الأطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن إدخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.